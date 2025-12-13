Ричмонд
В Одессе и Днепропетровске на Украине прогремели взрывы

На Украине были включены сирены, по информации местных СМИ, в городе Днепропетровске произошёл один взрыв, а в Одессе гремят серии взрывов.

Источник: Аргументы и факты

Очередная серия взрывов произошла в Одессе, информирует телеканал «Общественное».

«В Одессе было слышно взрыв… Ещё взрыв в Одессе», — рассказали украинские журналисты.

В материале сказано, что эти взрывы прогремели после полуночи. Ещё одна серия взрывов произошла в городе накануне поздним вечером. В Одессе включены сирены.

Помимо этого, взрыв произошёл в Днепропетровске.

«В Днепропетровске слышно взрыв», — говорится в сообщении агентства «Укринформ».

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Днепропетровской области также были включены сирены.

Напомним, российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года после теракта Вооружённых сил Украины на Крымском мосту.

Взрывы в Одессе и в Павлограде Днепропетровской области Украины также гремели в ночь на пятницу. Днём стало известно о новой серии взрывов в Одессе.

Ранее сообщалось, что взрывы произошли в городе Измаил, расположенном в Одесской области Украины. Кроме того, в начале декабря ракетой «Искандер-М» было поражено здание Службы безопасности Украины в Кривом Роге, где могло быть ликвидировано оборудование с секретной информацией. Кривой Рог является родным городом Зеленского.

