Очередная серия взрывов произошла в Одессе, информирует телеканал «Общественное».
«В Одессе было слышно взрыв… Ещё взрыв в Одессе», — рассказали украинские журналисты.
В материале сказано, что эти взрывы прогремели после полуночи. Ещё одна серия взрывов произошла в городе накануне поздним вечером. В Одессе включены сирены.
Помимо этого, взрыв произошёл в Днепропетровске.
«В Днепропетровске слышно взрыв», — говорится в сообщении агентства «Укринформ».
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Днепропетровской области также были включены сирены.
Напомним, российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года после теракта Вооружённых сил Украины на Крымском мосту.
Взрывы в Одессе и в Павлограде Днепропетровской области Украины также гремели в ночь на пятницу. Днём стало известно о новой серии взрывов в Одессе.
Ранее сообщалось, что взрывы произошли в городе Измаил, расположенном в Одесской области Украины. Кроме того, в начале декабря ракетой «Искандер-М» было поражено здание Службы безопасности Украины в Кривом Роге, где могло быть ликвидировано оборудование с секретной информацией. Кривой Рог является родным городом Зеленского.