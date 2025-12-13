При налете БПЛА на Белгородскую область ранена женщина

«Женщину в тяжелом состоянии с минно-взрывной травмой, а также множественными осколочными ранениями головы бригада скорой доставила в Валуйскую ЦРБ», — написал господин Гладков в Telegram-канале.
С 13:00 до 20:00 мск 12 декабря как заявляло Минобороны, силы ПВО сбили 47 беспилотников, в том числе семь — над Белгородской областью. Об уничтожении БПЛА в более позднее время ведомство не сообщало.
