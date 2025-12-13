Ричмонд
При налете БПЛА на Саратов погиб человек

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что при налете беспилотников на Саратов «есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры». По его словам, один человек погиб.

Источник: РИА "Новости"

Других подробностей о последствиях налета БПЛА на Саратов Бусаргин не привел.

Примерно в 00:50 мск (23:50 мск) в Саратовской области объявили угрозу атаки БПЛА. Губернатор предупреждал, что «локально в местах возможной угрозы» могут работать сирены. Росавиация сообщала, что аэропорт Саратова приостановил работу.

