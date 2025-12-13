При налете БПЛА на Саратов погиб человек

Других подробностей о последствиях налета БПЛА на Саратов Бусаргин не привел.
Примерно в 00:50 мск (23:50 мск) в Саратовской области объявили угрозу атаки БПЛА. Губернатор предупреждал, что «локально в местах возможной угрозы» могут работать сирены. Росавиация сообщала, что аэропорт Саратова приостановил работу.
