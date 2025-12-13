Украинские дроны ударили по Саратову: есть один погибший

Саратовская область подверглась воздушным ударам со стороны ВСУ. Угроза БПЛА объявлена на территории региона с вечера 12 декабря. В результате ночной атаки погиб один человек. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в Telegram-канале.
По его данным, погибший — житель Саратова. Удары нанесены по объектам гражданской инфраструктуры города, уточнил губернатор. Ранее стало известно, что все экстренные службы региона приведены в полную готовность в связи с угрозой БПЛА.
«В Саратове есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры. Есть погибший», — уведомил Роман Бусаргин.
Между тем мэрия Твери ввела режим ЧС после атаки БПЛА на город. Повреждения получили жилой дом и школа. Всего пострадали семь человек, в том числе, один ребенок. Зона чрезвычайной ситуации включает три дома и школу.