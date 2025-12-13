Ричмонд
Человек погиб в результате атаки БПЛА по Саратову

В результате атаки украинских беспилотников в Саратовской области погиб человек. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин.

Источник: Life.ru

По его словам, в Саратове есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры. Ранее в области была объявлена опасность атаки БПЛА.

Ранее стало известно, что после падения обломков БПЛА в Твери был уничтожен купол цирка. Кроме того, в результате удара БПЛА по жилой многоэтажки пострадали семь человек. В городе введён режим ЧС в границах трёх домов и одного социально-значимого объекта.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

