Человек погиб в результате атаки БПЛА по Саратову

По его словам, в Саратове есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры. Ранее в области была объявлена опасность атаки БПЛА.
Ранее стало известно, что после падения обломков БПЛА в Твери был уничтожен купол цирка. Кроме того, в результате удара БПЛА по жилой многоэтажки пострадали семь человек. В городе введён режим ЧС в границах трёх домов и одного социально-значимого объекта.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше