Губернатор Бусаргин сообщил о погибшем и повреждениях инфраструктуры в Саратове

12 декабря в Твери в границах трех домов и одного социально значимого объекта ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с ночной атакой беспилотника Вооруженных сил Украины, в результате которой обломки дрона упали на многоэтажный жилой дом. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.