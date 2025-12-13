Ричмонд
Губернатор Бусаргин сообщил о погибшем и повреждениях инфраструктуры в Саратове

В Саратове повреждены объекты гражданской инфраструктуры, один человек погиб. Об этом в субботу, 13 декабря, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

— В Саратове есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры. Есть погибший, — написал он в Telegram-канале.

Взрывы и звуки сирен тревоги прозвучали в Саратове и Энгельсе. Над городами работают средства противовоздушной обороны. Об этом ранее сообщил Telegram-канал Shot. Местные жители рассказали, что всего было слышно уже около 10 мощных взрывов.

12 декабря в Твери в границах трех домов и одного социально значимого объекта ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с ночной атакой беспилотника Вооруженных сил Украины, в результате которой обломки дрона упали на многоэтажный жилой дом. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

В период с 13:00 до 20:00 российские силы ПВО уничтожили 47 дронов ВСУ над Тульской, Брянской, Белгородской, Орловской, Калужской, Курской, Нижегородской и Рязанской областями, а также над Москвой и Московской областью.

