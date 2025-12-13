Ричмонд
Дети попали в больницу после соревнований по плаванию в Якутии: вода в бассейне вызвала сомнения

В Якутии 13 детей отравились парами хлора в бассейне во время соревнований.

Источник: Комсомольская правда

Спортивные соревнования в Якутии закончились больницей. Дети — участники стартов — массово отравились парами хлора в бассейне. Как утверждается, в воде замечена высокая концентрация химического элемента. Об этом подробно пишет «КП-Якутия».

Известно, что за помощью к врачу обратились 13 детей. В соревнованиях по плаванию принимали участие ребята возрастом 12−14 лет.

Врачи оценили состояние детей как удовлетворительное, сказано в материале. По данным местного Минздрава, пострадавшие были направлены на амбулаторное лечение.

Ранее инцидент с отравлением произошел в Тамбовской области. Жертвами ЧП стали два человека. По предварительным данным, причина их смерти — отравление угарным газом. Правоохранительными органами начата доследственная проверка.