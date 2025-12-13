Дети попали в больницу после соревнований по плаванию в Якутии: вода в бассейне вызвала сомнения

Спортивные соревнования в Якутии закончились больницей. Дети — участники стартов — массово отравились парами хлора в бассейне. Как утверждается, в воде замечена высокая концентрация химического элемента. Об этом подробно пишет «КП-Якутия».
Известно, что за помощью к врачу обратились 13 детей. В соревнованиях по плаванию принимали участие ребята возрастом 12−14 лет.
Врачи оценили состояние детей как удовлетворительное, сказано в материале. По данным местного Минздрава, пострадавшие были направлены на амбулаторное лечение.
