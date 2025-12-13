Ричмонд
В Якутии 13 детей отравились хлором в бассейне

ЯКУТСК, 13 дек — РИА Новости. Тринадцать детей в Якутии отравились хлором в бассейне, их состояние оценивается как удовлетворительное, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Источник: © РИА Новости

«В приемное отделение Нерюнгринской центральной районной больницы скорой помощью были доставлены 11 детей, еще двое обратились самостоятельно», — рассказали в пресс-службе.

По данным ведомства, детей осмотрели врачи, им оказана необходимая медпомощь. «Состояние детей оценивается специалистами как удовлетворительное. Дети были направлены на амбулаторное лечение и взяты под медицинское наблюдение врачей на дому», — добавили в минздраве.

В соцсетях сообщалось, что дети отравились во время соревнований в Нерюнгри. Официальной информации от министерства спорта и физической культуры Якутии пока нет.