В Якутии 13 детей отравились хлором в бассейне

По данным ведомства, детей осмотрели врачи, им оказана необходимая медпомощь. «Состояние детей оценивается специалистами как удовлетворительное. Дети были направлены на амбулаторное лечение и взяты под медицинское наблюдение врачей на дому», — добавили в минздраве.