В Якутии 13 детей отравились хлором в бассейне

«В приемное отделение Нерюнгринской центральной районной больницы скорой помощью были доставлены 11 детей, еще двое обратились самостоятельно», — рассказали в пресс-службе.
По данным ведомства, детей осмотрели врачи, им оказана необходимая медпомощь. «Состояние детей оценивается специалистами как удовлетворительное. Дети были направлены на амбулаторное лечение и взяты под медицинское наблюдение врачей на дому», — добавили в минздраве.
В соцсетях сообщалось, что дети отравились во время соревнований в Нерюнгри. Официальной информации от министерства спорта и физической культуры Якутии пока нет.