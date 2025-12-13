Тринадцать детей отравились хлором в бассейне в Якутии

Отравление хлором в бассейне произошло в якутском городе Нерюнгри, пострадали 13 детей. Врачи оценили их состояние как удовлетворительное. Об этом в субботу, 13 декабря, сообщили в Министерстве здравоохранения Якутии.
— Минздрав Якутии информирует о происшествии, связанном с отравлением детей хлором в бассейне города Нерюнгри. В приемное отделение Нерюнгринской центральной районной больницы скорой помощью были доставлены 11 детей, еще двое обратились самостоятельно. Дети были осмотрены медиками, им оказана вся необходимая медпомощь, — рассказали в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что состояние пострадавших оценивается врачами как удовлетворительное. Дети были направлены на амбулаторное лечение и взяты под медицинское наблюдение врачей на дому.
Другой случай произошел в сентябре текущего года. Семь детей отравились хлором в одном из отелей Анапы — четверо из них находились в тяжелом состоянии. Во время отдыха дети купались в бассейне, который сильно пах аммиаком.
Спустя время у них появились признаки сильного отравления: слабость, рвота и сильный кашель, некоторые даже потеряли сознание. Администраторы отеля не вызвали скорую помощь. В больницу детей доставили лишь спустя некоторое время.