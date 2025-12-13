За 2025 год жители Красноярского края отдали аферистам более 2 миллиардов рублей

С начала 2025 года жертвами интернет-преступников стали более восьми тысяч жителей Красноярского края. Традиционную субботнюю сводку о мобильном мошенничестве озвучила региональная прокуратура сегодня, 13 декабря.
Причиненный ущерб составил 2,4 миллиарда рублей. Процент раскрываемости таких преступлений — 26,4%.
— Только за минувшую неделю у 102 человек дистанционным способом похитили более 39 миллионов рублей, — добавили в надзорном ведомстве.
Самые частые схемы мошенничества: фейковые криптобиржи, лжесотрудники спецслужб и организаций, спасавших «благополучие», а также фишинговые ссылки на интернет-магазины.
По каждому случаю завели и расследуются уголовные дела.