СК: Пропавшие под Красноярском Усольцевы могли стать жертвами преступления

Руководитель ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии Алексей Еремин сообщил, что семья Усольцевых, которая пропала в тайге, могла стать жертвой преступления.
По его словам, приоритетной версией остается несчастный случай.
— Вероятнее всего, это был несчастный случай, и люди замерзли. Остальные версии тоже отрабатываются, в том числе, что они стали жертвой преступления. Мы проверяем эту версию, — цитирует Еремина ТАСС.
Он добавил, что в настоящее время следователи проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий.
12 декабря жители Партизанского района Красноярского края рассказали о том, что слышали крики пропавшего в местной тайге семейства Усольцевых. Они поделились свидетельствами с журналистами.
Стало известно, что последними людьми, которые видели пропавших в тайге Усольцевых, была семья Корчагиных. По их словам, исчезнувшие пошли не в сторону горы Буратинка, а совершенно в другом направлении.
До этого SMM-менеджер Ирины Усольцевой Дарья Фурштейн рассказала, что за несколько дней до пропажи она стала подавленной и уставшей, а за сутки до исчезновения отключила мобильный телефон и перестала выходить в Сеть, что было для нее нехарактерно.