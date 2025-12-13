Тринадцать детей в Якутии получили химические ожоги глаз в бассейне

Химические ожоги глаз легкой степени получили дети в бассейне спортивной школы в городе Нерюнгри в Якутии. Об этом в субботу, 13 декабря, сообщила прокуратура республики.
— Прокурор Якутии Сергей Дябкин дал поручение об организации проверки в связи с получением несовершеннолетними детьми химических ожогов глаз легкой степени в бассейне ГБУ ДО РС (Я) «Спортивная школа по футболу» в Нерюнгри на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства, — говорится в Telegram-канале ведомства.
Следственный отдел проводит процессуальную проверку в порядке статей 144−145 УПК России. Работа бассейна приостановлена, добавили в прокуратуре.
В Министерстве здравоохранения Якутии ранее сообщили, что отравление хлором в бассейне произошло в городе Нерюнгри, пострадали 13 детей. Врачи оценили их состояние как удовлетворительное.
Дети были направлены на амбулаторное лечение и взяты под медицинское наблюдение врачей на дому.