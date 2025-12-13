В Якутии 13 детей отравились в бассейне хлором

По меньшей мере 13 детей отравились хлором в бассейне в городе Нерюнгри в Якутии, сообщило региональное министерство здравоохранения.
В приемное отделение Нерюнгринской центральной районной больницы были госпитализированы 11 пациентов. Еще двое детей обратились в медицинское учреждение самостоятельно.
Врачи осмотрели их и оказали всю необходимую помощь. Медики оценивают состояние здоровья пострадавших как удовлетворительное. Пациентов направляли на амбулаторное лечение. Они будут находиться под медицинским наблюдением на дому.
По факту случившегося в бассейне прокурор Якутии Сергей Дябкин распорядился провести проверку на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства. Работа объекта приостановлена.
Напомним, в сентябре врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с aif.ru рассказала, что отравление хлором при плавании в бассейне может привести к потере сознания и отеку лёгких. Она также уточнила, что при передозировке дезинфицирующих средств на основе хлора у человека, который находится в воде, появляется раздражение дыхательных путей, кашель, покраснение и жжение глаз. Кроме того, признаками отравления хлором можно считать жжение и боль в горле, жжение в груди, слезотечение и удушье.