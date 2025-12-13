Силы ПВО отразили украинскую атаку на севере Ростовской области

По его словам, удары были отбиты в Чертковском, Шолоховском и Верхнедонском районах. Никто из людей не пострадал.
«Информация о последствиях на земле уточняется», — написал Слюсарь в телеграм-канале.
Ранее стало известно о ранении мирной жительницы села Бирюч Валуйского округа Белгородской области. Это произошло из-за удара украинского БПЛА по её домовладению.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.
Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.Читать дальше