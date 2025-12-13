В Пензенской области отменили план «Ковёр» и сняли угрозу атаки БПЛА

«На территории Пензенской области отменён план “Ковёр” и режим “Беспилотная опасность”. Временный запрет на использование воздушного пространства снят», — написал глава региона в своём телеграм-канале.
Ранее стало известно о погибшем в Саратове в результате атаки БПЛА. Также в городе зафиксированы повреждения объектов гражданской инфраструктуры.
