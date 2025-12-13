Ричмонд
В Пензенской области отменили план «Ковёр» и сняли угрозу атаки БПЛА

В Пензенской области сняты ранее введённые ограничения на использование воздушного пространства. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко. Также на территории региона отменён режим «Беспилотная опасность».

«На территории Пензенской области отменён план “Ковёр” и режим “Беспилотная опасность”. Временный запрет на использование воздушного пространства снят», — написал глава региона в своём телеграм-канале.

Ранее стало известно о погибшем в Саратове в результате атаки БПЛА. Также в городе зафиксированы повреждения объектов гражданской инфраструктуры.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

