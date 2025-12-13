Опять пропадают: последние новости о поисках Усольцевых

Более двух с половиной месяцев прошло с тех пор, как Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина Усольцевы бесследно исчезли в тайге Партизанского района Красноярского края.
Семья отправилась на прогулку 28 сентября в окрестностях горы Буратинка в Кутурчинском Белогорье. В тот день резко похолодало, и с тех пор их следов не было найдено.
Поиски семьи, к которым были привлечены многочисленные волонтеры, свернули активную фазу 12 октября из-за неподходящих погодных условий. Однако полностью работы не прекратились.
В регионе новые пропажи людей. Один за другим исчезают мужчины и женщины в возрасте 58 лет.
Волонтеры «ЛизаАлерт» продолжают работу в удаленном формате.
Представитель пресс-службы красноярского отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду сообщила, что, несмотря на сворачивание активной фазы, поиски Усольцевых продолжаются.
«Сейчас поиски продолжаются, но они ведутся в удаленном формате. Наш координатор работает с различными службами, в том числе спасательными. Сами добровольцы на месте пока не работают. Сейчас неподходящие для добровольцев условия, поскольку мы не аттестованные альпинисты или скалолазы», — пояснила Чооду.
Она также отметила, что как только будут благоприятные условия, например, для запуска беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), волонтеры будут готовы присоединиться к поиску. При этом информации о новых зацепках в деле, по ее словам, пока не появлялось.
Сын Ирины Усольцевой, Данил Баталов, подтвердил, что спасатели продолжают работу на месте.
Спасатели отслеживают информацию о пропаже в районе поиска Усольцевых.
Представитель аварийно-спасательного формирования Красноярского края «Спасатель» Александр Якимов сообщил, что за последние два месяца в районе пропажи Усольцевых не поступало других заявок на поиск туристов или оказание помощи.
«За два месяца заявок на поиск туристов в Партизанском районе или о том, что кому-то нужна помощь из-за травмы, не поступало», — отметил Якимов в комментарии aif.ru.
Появились новые свидетельства и новые версии.
Семью начали искать не сразу — только 1 октября, спустя два дня после исчезновения, когда Данил Баталов сообщил о том, что не может связаться с родственниками.
За время поисков было выдвинуто множество версий: от нападения диких зверей до умышленного побега в другую страну. Однако приоритетной версией, по данным Следственного комитета, остается несчастный случай.
Тем временем, местные жители выдвинули новую версию относительно маршрута семьи. Семья Корчагиных, которая видела Усольцевых последней, утверждает, что Сергей, Ирина и Арина пошли не в сторону горы Буратинка, как предполагалось изначально, а в совершенно другом направлении.
По словам бабушки Лидии Корчагиной, Ирина в тот день была одета слишком легко — в шорты и футболку, хотя уже спустя несколько часов после их ухода сильно похолодало. Примечательно, что семья вышла из машины, которую позже обнаружили поисковики, втроем, забрав с собой и собаку — корги Ладу.
Эксперты сомневаются, что корги могла помочь семье.
Странная деталь — наличие собаки — вызвала обсуждение среди неравнодушных россиян: могла ли собака породы корги помочь семье в экстренной ситуации или вывести их обратно к машине?
Эксперты, опрошенные журналистами, выразили сомнения в этом. Отшельник Оджан Наумкин, проживший 20 лет в алтайской тайге, сказал aif.ru, что собака в лесу может стать скорее обузой.
«Собака точно не сможет ничем помочь в лесу. Вряд ли она поймает какую-то еду для людей, а вот ей самой, бедной, питаться чем-то надо, и придется решать вопрос с питанием не только для себя, но и для собаки! Поэтому идти в лес гулять с собакой — это нормально, а выживать — намного труднее», — заявил он.
Серия загадочных пропаж пожилых людей.
На фоне поисков Усольцевых в Красноярском крае произошла серия других бесследных пропаж, привлекшая внимание общественности. Примечательно, что все пропавшие были примерно одного возраста — около 58 лет.
5 ноября в селе Нижняя Быстрая пропал 58-летний Юрий Кудрин.
26 ноября вышла из дома и не вернулась 58-летняя Лариса Дубовая, которая часто совершала прогулки. Родственники, обеспокоенные ее исчезновением, даже обратились за помощью к экстрасенсам, но их версии оказались слишком противоречивыми. В день пропажи женщина была одета в сине-зеленую дубленку, синие сапоги и белую шапку.
29 ноября в Красноярске пропала 58-летняя Галина Мицукова. Она была одета в белую куртку, белые брюки, черные полуботинки и белую шапку.
Несмотря на совпадение в возрасте, представитель «ЛизаАлерт» Серафима Чооду не видит в этих случаях строгой корреляции. Она подчеркнула, что люди пропадают постоянно, и ноябрь не является аномальным месяцем в этом отношении.
«Каждый поиск очень индивидуален, и, конечно, статистика время от времени меняется. У нас есть поисковый сезон — это теплое время года, то есть весна, лето, начало осени. Но обстоятельства пропажи каждый раз абсолютно разные. Пока не возникало строгой корреляции и увеличения пропаж в морозы. Ноябрь в этом плане абсолютно обычный месяц, люди пропадают каждый день», — отметила Чооду.
Поиски семьи Усольцевых и других пропавших людей продолжаются.