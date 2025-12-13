Опять пропадают: последние новости о поисках Усольцевых

«Собака точно не сможет ничем помочь в лесу. Вряд ли она поймает какую-то еду для людей, а вот ей самой, бедной, питаться чем-то надо, и придется решать вопрос с питанием не только для себя, но и для собаки! Поэтому идти в лес гулять с собакой — это нормально, а выживать — намного труднее», — заявил он.