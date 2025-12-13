Во Владивостоке подростки устроили драку: прокуратура начала проверку

Во Владивостоке 12 декабря произошла массовая драка. Известно, что фигурантами дебоша являются подростки. Правоохранители начали проверку, сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.
В материале сказано, что инцидент выявили в ходе анализа социальных сетей. Мониторинг указал на факт драки с участием несовершеннолетних.
«В настоящее время устанавливаются обстоятельства инцидента, личности участников конфликта. Надзорное ведомство даст оценку работе органов системы профилактики, условиям жизни и воспитания детей-участников конфликта», — заключили в прокуратуре.
Правоохранители также приступят к рассмотрению дела артиста Влада Соколовского. Певцу и его семье регулярно поступают угрозы. Он отметил, что правоохранительными органами уже «проводятся определенные мероприятия».