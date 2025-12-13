СК завел дело по факту хищения у Росгвардии почти 40 млн рублей

В сентябре в Северной Осетии силовики задержали главу местного управления Росгвардии генерал-майора Валерия Голоту. Одновременно с ним задержали нескольких сотрудников ведомства, а в рабочих кабинетах и других помещениях Росгвардии прошли обыски. Подсудимый просил посадить его под домашний арест и выразил намерение сотрудничать со следствием, однако суд арестовал его на два месяца до 28 ноября, как и других шестерых росгвардейцев, по делу о взятке и посредничестве при ее передаче.