Два человека погибли на пожарах в Иркутской области за сутки

В Иркутской области 11 декабря в пожарах погибли два человека. Как сообщили КП-Иркутск в МЧС региона, сначала пламя разгорелось в квартире в двухэтажном доме в Черемхове. В переулок Глинки оперативно выехали шесть специалистов и две автоцистерны.