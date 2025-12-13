Два человека погибли на пожарах в Иркутской области за сутки

В Иркутской области 11 декабря в пожарах погибли два человека. Как сообщили КП-Иркутск в МЧС региона, сначала пламя разгорелось в квартире в двухэтажном доме в Черемхове. В переулок Глинки оперативно выехали шесть специалистов и две автоцистерны.
Пламя вспыхнуло из-за неосторожности при курении. ГУ МЧС по Иркутской области.
— Самостоятельно до прибытия первого подразделения из задымленного подъезда эвакуировались 11 человек. В коридоре нашли погибшего 77-летнего мужчину. Огонь, охвативший помещение из-за неосторожности при курении, уничтожил два квадрата, — уточнили в пресс-службе ведомства.
Также пожар произошел в садоводстве «Оптимист» Иркутского муниципального округа. Личность погибшего до сих пор устанавливается. На место происшествия выезжали 14 специалистов и три единицы техники. Предположительно, 36 квадратов вспыхнули из-за аварийного режима работы электросети.
