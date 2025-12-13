Ричмонд
-2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны: Силы ПВО за ночь уничтожили 41 украинский БПЛА над регионами России

Силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 41 украинский беспилотный летательный аппарат над регионами России. Об этом в субботу, 13 декабря, сообщили в Министерстве обороны России.

Силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 41 украинский беспилотный летательный аппарат над регионами России. Об этом в субботу, 13 декабря, сообщили в Министерстве обороны России.

— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, — говорится в сообщении.

Больше всего дронов сбили над территорией Саратовской области — 28 аппаратов. Еще четыре беспилотника уничтожили в Воронежской области и столько же в Ростовской области.

Два дрона перехватили над Белгородской областью, два — над территорией Республики Крым. Еще один беспилотный летательный аппарат сбили в Волгоградской области, передает Telegram-канал МО РФ.

12 декабря в Твери в границах трех домов и одного социально значимого объекта ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с ночной атакой беспилотника Вооруженных сил Украины, в результате которой обломки дрона упали на многоэтажный жилой дом. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

В период с 13:00 до 20:00 12 декабря российские силы ПВО уничтожили 47 дронов ВСУ над Тульской, Брянской, Белгородской, Орловской, Калужской, Курской, Нижегородской и Рязанской областями, а также над Москвой и Московской областью.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше