Минобороны: Силы ПВО за ночь уничтожили 41 украинский БПЛА над регионами России

Силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 41 украинский беспилотный летательный аппарат над регионами России. Об этом в субботу, 13 декабря, сообщили в Министерстве обороны России.
— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, — говорится в сообщении.
Больше всего дронов сбили над территорией Саратовской области — 28 аппаратов. Еще четыре беспилотника уничтожили в Воронежской области и столько же в Ростовской области.
Два дрона перехватили над Белгородской областью, два — над территорией Республики Крым. Еще один беспилотный летательный аппарат сбили в Волгоградской области, передает Telegram-канал МО РФ.
12 декабря в Твери в границах трех домов и одного социально значимого объекта ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с ночной атакой беспилотника Вооруженных сил Украины, в результате которой обломки дрона упали на многоэтажный жилой дом. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
В период с 13:00 до 20:00 12 декабря российские силы ПВО уничтожили 47 дронов ВСУ над Тульской, Брянской, Белгородской, Орловской, Калужской, Курской, Нижегородской и Рязанской областями, а также над Москвой и Московской областью.