Силы ПВО России за ночь ликвидировали 41 украинский беспилотник

Самая крупная атака зафиксирована в Саратовской области, где сбили 28 БПЛА. По четыре дрона уничтожили над Воронежской и Ростовской областями, по два — над Белгородской областью и Крымом. Ещё один летательный аппарат посадили в Волгоградской области.
К сожалению, не обошлось без жертв. Губернатор Роман Бусаргин сообщил о погибшем в Саратове. Также в городе зафиксировали повреждения объектов гражданской инфраструктуры.
