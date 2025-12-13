В Алматы умерла молодая мама из России Кристина Илющенко

В Алматы скончалась 29-летняя россиянка Кристина Илющенко, пишет «Комсомольская правда». Всего три недели назад она стала мамой, но вскоре после выписки из роддома почувствовала сильную боль в груди и была госпитализирована 3 декабря с диагнозом мастит и лактостаз.
Как отмечается в публикации, в день плановой выписки женщина собрала вещи, прилегла отдохнуть и внезапно потеряла сознание. Родные рассказали, что перед смертью у неё появились хрипы, после чего остановилось сердце.
Сейчас семья ожидает результаты судебно-медицинской экспертизы и настаивает на проведении открытого расследования, чтобы выяснить все обстоятельства этой трагедии.
Ранее 33-летняя россиянка внезапно умерла на отдыхе в Таиланде. В последнее время у нее начала неметь рука — только это родные могут вспомнить о жалобах 33-летней Дарьи Толстухиной из Екатеринбурга на свое здоровье. При этом они признаются, что жалоб у нее не было, но обследования у врачей она проходила крайне редко.
