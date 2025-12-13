В Алматы умерла молодая мама из России Кристина Илющенко

Ранее 33-летняя россиянка внезапно умерла на отдыхе в Таиланде. В последнее время у нее начала неметь рука — только это родные могут вспомнить о жалобах 33-летней Дарьи Толстухиной из Екатеринбурга на свое здоровье. При этом они признаются, что жалоб у нее не было, но обследования у врачей она проходила крайне редко.