Силы ПВО за ночь сбили 41 беспилотник над шестью регионами

Как уточнило ведомство, 28 БПЛА сбито над Саратовской областью, по четыре — над Воронежской и Ростовской областями, по два — над Белгородской областью и Крымом, один — над Волгоградской областью.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщал, что при налете беспилотников на Саратов погиб человек. В городе повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Аэропорты Саратова, Пензы и Чебоксар приостанавливали работу.
