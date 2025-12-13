Дело по «схеме Долиной» впервые прекращено в Петербурге: собственница вернёт деньги и сядет

Примечательно, что сама М. также оказалась вовлечена в аналогичное преступление, но уже в роли обвиняемой. Ранее Дзержинский районный суд признал её виновной по делу о мошенничестве в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, в январе 2025 года она, действуя по указанию неустановленных лиц, лично получила от другой потерпевшей 10 млн рублей, которые та также собрала под давлением аферистов. М. была приговорена к 2,5 годам колонии общего режима и обязана возместить потерпевшей 9,95 млн рублей. В суде она частично признала вину, раскаялась и принесла извинения.