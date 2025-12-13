Назван собственник квартиры, которую продала Долина

Как следует из документов, у квартиры сейчас один собственник, который приобрел квартиру в июне 2024 года по договору купли-продажи. До этого квартира более 19 лет находилась во владении другого человека.
Долина летом 2024 года заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы. Аферисты обрабатывали артистку в течение четырех месяцев и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести их на якобы безопасные счета и передать курьеру сбережения и средства от продажи квартиры. Общий ущерб оценивается не менее чем в 317 миллионов рублей.
По заявлению Долиной возбудили уголовное дело. Первой задержали женщину-курьера Анжелу Цырульникову, позже еще трех фигурантов — Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева. Балашихинский городской суд приговорил их к лишению свободы на срок от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей. Прокуратура и защита Основы обжаловала приговор.
В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования Долиной к Лурье об оспаривании сделок по отчуждению квартиры. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Мосгорсуд и Второй кассационный суды признали это решение законным и отклонили апелляционную жалобу Лурье.