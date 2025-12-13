Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Около 400 тысяч рублей заплатил житель Волгоградской области за сжигание мусора

Ликвидация отходов посредством огня привела к лесному пожару в Среднеахтубинском районе.

Источник: ИД «Волгоградская правда»

По информации волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры, возгорание травы и насаждений произошло на территории Клетского сельского поселения. Причиной тому стало сжигание мусора, которое затеял местный житель.

По результатам проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 261 УК РФ — «Уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности, если эти деяния причинили значительный ущерб».

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание. Ущерб, причиненный лесному фонду, был возмещен в ходе дела.

Для возмещения расходов на тушение пожара и уборки территории прокурор подал иск в суд. Среднеахтубинский районный суд Волгоградской области удовлетворил требования прокурора.

Нарушитель уже выплатил штраф в размере около 400 тыс. рублей.