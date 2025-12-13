Около 400 тысяч рублей заплатил житель Волгоградской области за сжигание мусора

По информации волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры, возгорание травы и насаждений произошло на территории Клетского сельского поселения. Причиной тому стало сжигание мусора, которое затеял местный житель.
По результатам проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 261 УК РФ — «Уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности, если эти деяния причинили значительный ущерб».
Суд признал мужчину виновным и назначил наказание. Ущерб, причиненный лесному фонду, был возмещен в ходе дела.
Для возмещения расходов на тушение пожара и уборки территории прокурор подал иск в суд. Среднеахтубинский районный суд Волгоградской области удовлетворил требования прокурора.
Нарушитель уже выплатил штраф в размере около 400 тыс. рублей.