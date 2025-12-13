Около 400 тысяч рублей заплатил житель Волгоградской области за сжигание мусора

По результатам проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 261 УК РФ — «Уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности, если эти деяния причинили значительный ущерб».