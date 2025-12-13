Ричмонд
-2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Мосводоканал» не смог взыскать долг с Игоря Верника через суд

Мировой суд Москвы вернул «Мосводоканалу» иск о взыскании задолженности по коммунальным платежам с актера Игоря Верника. Это следует из судебных материалов.

Мировой суд Москвы вернул «Мосводоканалу» иск о взыскании задолженности по коммунальным платежам с актера Игоря Верника. Это следует из судебных материалов.

В документах указано, что суд вынес определение о возвращении заявления, где истцом выступал «Мосводоканал», а ответчиком — Игорь Верник.

Причины такого решения официально не раскрываются. Предполагается, что возврат иска мог быть связан с неточностями в поданных материалах. После их устранения компания сможет повторно обратиться в суд.

Иск о взыскании платы за жилое помещение и коммунальные услуги, включая тепло- и электроснабжение, был зарегистрирован 4 сентября. Размер предполагаемой задолженности в материалах суда не указан, передает РИА Новости.

Суд в Москве ранее постановил взыскать задолженность по коммунальным платежам с актрисы Дарьи Мороз. Был вынесен судебный приказ о взыскании платы за жилую площадь, а также за тепло и электроэнергию.

У певицы Лады Дэнс накопился крупный долг по коммунальным платежам: сумма превысила полмиллиона рублей. Артистка уже много лет не вносит оплату за услуги ЖКХ в своей московской квартире.