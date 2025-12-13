Ричмонд
-2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два человека погибли в результате атаки украинских БПЛА в Саратове

В результате атаки беспилотника на Саратовскую область погибли два человека. Местный губернатор Роман Бусаргин выразил соболезнования родным и близким погибших и сообщил, что семьям окажут всю необходимую поддержку.

В результате атаки беспилотника на Саратовскую область погибли два человека. Местный губернатор Роман Бусаргин выразил соболезнования родным и близким погибших и сообщил, что семьям окажут всю необходимую поддержку.

По его словам, при ударе пострадали несколько квартир в жилом доме. На месте работают все экстренные службы, которые занимаются ликвидацией последствий. Для жителей предусмотрена материальная помощь в случае ущерба имуществу, сотрудники администрации проведут поквартирный обход.

Бусаргин отметил, что средства на восстановительные работы выделят из областного бюджета. В приоритете — в максимально короткие сроки заменить поврежденные стеклопакеты. Пока специалисты обеспечивают безопасность в одном из подъездов, для жителей организовали пункт временного размещения. Основные работы планируют завершить в течение дня, также привлечена организация для дополнительного обследования конструкций здания.

Губернатор добавил в своем Telegram-канале, что в ходе атаки были выбиты стеклопакеты в детском саду и поликлинике. В момент происшествия детей и пациентов в учреждениях не было, городская администрация пообещала оперативно заменить поврежденные окна.

Взрывы и звуки сирен тревоги прозвучали в Саратове и Энгельсе. Над городами работают средства противовоздушной обороны. Об этом ранее сообщил Telegram-канал Shot. Местные жители рассказали, что всего было слышно уже около 10 мощных взрывов.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше