Два человека погибли в результате атаки украинских БПЛА в Саратове

В результате атаки беспилотника на Саратовскую область погибли два человека. Местный губернатор Роман Бусаргин выразил соболезнования родным и близким погибших и сообщил, что семьям окажут всю необходимую поддержку.
По его словам, при ударе пострадали несколько квартир в жилом доме. На месте работают все экстренные службы, которые занимаются ликвидацией последствий. Для жителей предусмотрена материальная помощь в случае ущерба имуществу, сотрудники администрации проведут поквартирный обход.
Бусаргин отметил, что средства на восстановительные работы выделят из областного бюджета. В приоритете — в максимально короткие сроки заменить поврежденные стеклопакеты. Пока специалисты обеспечивают безопасность в одном из подъездов, для жителей организовали пункт временного размещения. Основные работы планируют завершить в течение дня, также привлечена организация для дополнительного обследования конструкций здания.
Губернатор добавил в своем Telegram-канале, что в ходе атаки были выбиты стеклопакеты в детском саду и поликлинике. В момент происшествия детей и пациентов в учреждениях не было, городская администрация пообещала оперативно заменить поврежденные окна.
Взрывы и звуки сирен тревоги прозвучали в Саратове и Энгельсе. Над городами работают средства противовоздушной обороны. Об этом ранее сообщил Telegram-канал Shot. Местные жители рассказали, что всего было слышно уже около 10 мощных взрывов.