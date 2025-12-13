В Иркутской области молодой человек проехал на авто по Мемориалу Славы

Сотрудники полиции в городе Зима установили личность мужчины, который проехал на автомобиле по территории Мемориала Славы. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.
Нарушение было выявлено в ходе мониторинга социальных сетей, который проводили сотрудники Госавтоинспекции Межмуниципального отдела МВД России «Зиминский». На опубликованной видеозаписи зафиксирован момент движения автомобиля по территории мемориального комплекса.
В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили предполагаемого нарушителя общественного порядка. Как выяснилось, молодой человек не имел водительского удостоверения и воспользовался найденными ключами от автомобиля, принадлежащего его отцу.
Вместе с друзьями он приехал на автомобиле отечественного производства в Парк Победы, после чего заехал на территорию Мемориала Славы.
Нарушитель принес извинения жителям города за совершенный поступок.
По данному факту сотрудники полиции проводят всестороннюю проверку. Органами следствия решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее суд арестовал бойца ММА, осквернившего памятник ветеранам МЧС.