В Зиме хулиган на «Жигулях» проехал по Мемориалу Славы

В Зиме полиция установила личность водителя, который на автомобиле проехал по территории «Мемориала Славы». Об этом КП-Иркутск сообщили в МВД региона.
— Нарушение выявили во время мониторинга соцсетей, где было опубликовано соответствующее видео. Проверка показала, что молодой человек, не имеющий водительских прав, взял машину отца — автомобиль «Жигули». Вместе с друзьями он приехал в Парк Победы, где и совершил заезд по мемориальной территории, попав на камеры видеонаблюдения, — говорится в сообщении ведомства.
Нарушитель принес извинения жителям города за свой поступок. В это время полицейские проводят проверку, а следователи решают вопрос о заведении уголовного дела.
