В Зиме хулиган на «Жигулях» проехал по Мемориалу Славы

— Нарушение выявили во время мониторинга соцсетей, где было опубликовано соответствующее видео. Проверка показала, что молодой человек, не имеющий водительских прав, взял машину отца — автомобиль «Жигули». Вместе с друзьями он приехал в Парк Победы, где и совершил заезд по мемориальной территории, попав на камеры видеонаблюдения, — говорится в сообщении ведомства.