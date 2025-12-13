Ричмонд
-2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Зиме хулиган на «Жигулях» проехал по Мемориалу Славы

Нарушитель принес извинения жителям города за свой поступок.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Зиме полиция установила личность водителя, который на автомобиле проехал по территории «Мемориала Славы». Об этом КП-Иркутск сообщили в МВД региона.

— Нарушение выявили во время мониторинга соцсетей, где было опубликовано соответствующее видео. Проверка показала, что молодой человек, не имеющий водительских прав, взял машину отца — автомобиль «Жигули». Вместе с друзьями он приехал в Парк Победы, где и совершил заезд по мемориальной территории, попав на камеры видеонаблюдения, — говорится в сообщении ведомства.

Нарушитель принес извинения жителям города за свой поступок. В это время полицейские проводят проверку, а следователи решают вопрос о заведении уголовного дела.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что прокуратура города Саянска помогла местной пенсионерке вернуть деньги, которые у нее похитили мошенники.