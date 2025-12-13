Ричмонд
В Ростове машина сбила 14-летнего пешехода

Переходившего дорогу в неположенном месте ростовского подростка сбила машина.

Источник: ГАИ по Ростовской области

12 декабря на улице Портовой города Ростова-на-Дону произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего. Об этом проинформировали в донской Госавтоинспекции.

Согласно информации, в шесть часов вечера 37-летний водитель автомобиля BMW X3 совершил наезд на 14-летнего подростка. Юный пешеход переходил улицу вне зоны разрешенного перехода, несмотря на наличие вблизи обозначенной «зебры».

После столкновения с машиной получивший травмы подросток был немедленно доставлен врачам для оказания медицинской помощи.

В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку и выясняют все детали случившегося. В региональной Госавтоинспекции обратили внимание на необходимость пересекать проезжую часть исключительно в предусмотренных для этого местах.