В Саратове два человека погибли при ночной атаке дронов ВСУ

Два человека погибли в результате ночной атаки украинских беспилотников на Саратов, сообщил губернатор Роман Бусаргин.

Источник: Аргументы и факты

Два человека погибли в результате ночной атаки украинских беспилотников на Саратов. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

По его словам, в результате удара повреждены несколько квартир в жилом доме. На месте происшествия работают все экстренные службы, которые занимаются ликвидацией последствий атаки.

Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибших, подчеркнув, что им будет оказана вся необходимая поддержка. Он также отметил, что для жителей предусмотрена материальная помощь в случае ущерба имуществу.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские системы противовоздушной обороны за ночь отразили атаку ВСУ, уничтожив 41 украинский беспилотник над регионами РФ. По данным ведомства, 28 БПЛА были сбиты в Саратовской области.

