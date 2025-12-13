В Шушарах грузовик задавил 70-летнюю женщину

В посёлке Шушары Пушкинского района Ленобласти возле дома номер 22 по улице Сетевой 12 декабря в районе 21.00 погибла 70-летняя женщина. Об этом сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
По данным следствия, мужчина 54 лет, находившийся за рулем грузовика марки «МАН», при выполнении правого поворота на нерегулируемом пешеходном переходе сбил пенсионерку. Пострадавшая скончалась на месте.
Установлено, что водитель грузового автомобиля ранее в текущем году неоднократно нарушал правила дорожного движения, за что привлекался к административной ответственности 11 раз. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Решается вопрос о предъявлении гражданину обвинения и избрании ему меры пресечения.