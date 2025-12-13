В Шушарах грузовик задавил 70-летнюю женщину

Установлено, что водитель грузового автомобиля ранее в текущем году неоднократно нарушал правила дорожного движения, за что привлекался к административной ответственности 11 раз. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Решается вопрос о предъявлении гражданину обвинения и избрании ему меры пресечения.