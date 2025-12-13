Более 90% разлившегося мазута собрали в Керченском проливе

Савельев уточнил, что с момента крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» 15 декабря 2024 года в Краснодарском крае, Республике Крым и Севастополе собрано для последующей утилизации и реализации более 185 тыс. т загрязненного песка и грунта, из которых 160 тыс. т уже утилизировано.