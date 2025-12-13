Более 90% разлившегося мазута собрали в Керченском проливе, об этом сообщил вице-премьер Виталий Савельев.
Савельев уточнил, что с момента крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» 15 декабря 2024 года в Краснодарском крае, Республике Крым и Севастополе собрано для последующей утилизации и реализации более 185 тыс. т загрязненного песка и грунта, из которых 160 тыс. т уже утилизировано.
По оценкам Российской академии наук, Минприроды и заинтересованных органов власти, собрано свыше 90% разлившегося мазута. В марте был откачан мазут из выброшенной на мель кормы «Волгонефть-239», корма утилизирована. В октябре — ноябре удален основной объем мазута из носовой части танкера.
Для локализации разлива мазута в затонувших частях танкеров правкомиссией принято решение об установке трех коффердамов. Первый был установлен, работы со вторым и третьим продолжаются. После удаления мазута коффердамы и оставшиеся части судов планируется полностью утилизировать в 2026 году.