Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Черном море собрали более 90% разлившегося после крушения танкеров мазута

Минобрнауки продолжает прорабатывать варианты технологий очистки пляжей в Анапе и Темрюкском районе.

Источник: АиФ Кубань

Более 90% разлившегося мазута собрали в Керченском проливе, об этом сообщил вице-премьер Виталий Савельев.

Савельев уточнил, что с момента крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» 15 декабря 2024 года в Краснодарском крае, Республике Крым и Севастополе собрано для последующей утилизации и реализации более 185 тыс. т загрязненного песка и грунта, из которых 160 тыс. т уже утилизировано.

В марте был откачан мазут из выброшенной на мель кормы «Волгонефть-239», корма утилизирована. В октябре — ноябре удален основной объем мазута из носовой части танкера. Для локализации разлива мазута в затонувших частях танкеров правкомиссией принято решение об установке трех коффердамов. Первый был установлен, работы со вторым и третьим продолжаются. После удаления мазута коффердамы и оставшиеся части судов планируется полностью утилизировать в 2026 году.

Узнать больше по теме
Виталий Савельев: биография зампреда Правительства РФ и экс-главы Минтранса
В обновленное правительство Михаила Мишустина вошли молодые кадры, а также опытные управленцы. Можно отметить Виталия Савельева: бывший глава Минтранса получил повышение, став заместителем председателя. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше