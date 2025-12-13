В Черном море собрали более 90% разлившегося после крушения танкеров мазута

В марте был откачан мазут из выброшенной на мель кормы «Волгонефть-239», корма утилизирована. В октябре — ноябре удален основной объем мазута из носовой части танкера. Для локализации разлива мазута в затонувших частях танкеров правкомиссией принято решение об установке трех коффердамов. Первый был установлен, работы со вторым и третьим продолжаются. После удаления мазута коффердамы и оставшиеся части судов планируется полностью утилизировать в 2026 году.