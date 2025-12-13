Ричмонд
Мэрия прокомментировала гибель человека на улице Родионова в Нижнем Новгороде

По информации из социальных сетей, мужчина мог погибнуть в результате падения на льду.

Комсомольская правда

Администрация Нижнего Новгорода прокомментировала слухи о гибели мужчины якобы из-за падения на льду. По данным мэрии, причина произошедшего пока не установлена.

Информация о происшествии появилась в социальных сетях вечером 12 декабря. Сообщалось, что около дома № 17 по улице Родионова мужчина поскользнулся на льду, ударился головой и погиб.

В мэрии подчеркнули, что место падения очищалось и обрабатывалось в дневное время. Затем вечером рабочие также присыпали эту дорогу противогололедной смесью.

Пока точная причина гибели мужчины неизвестна. Тело забрали сотрудники оперативных служб. Обстоятельства и причины произошедшего будут выяснять специалисты.

— Все выводы касательно причин случившегося будут сделаны специалистами после проведения всех необходимых процедур, — уточнили представители администрации.