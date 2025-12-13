Мэрия прокомментировала гибель человека на улице Родионова в Нижнем Новгороде

Администрация Нижнего Новгорода прокомментировала слухи о гибели мужчины якобы из-за падения на льду. По данным мэрии, причина произошедшего пока не установлена.
Информация о происшествии появилась в социальных сетях вечером 12 декабря. Сообщалось, что около дома № 17 по улице Родионова мужчина поскользнулся на льду, ударился головой и погиб.
В мэрии подчеркнули, что место падения очищалось и обрабатывалось в дневное время. Затем вечером рабочие также присыпали эту дорогу противогололедной смесью.
Пока точная причина гибели мужчины неизвестна. Тело забрали сотрудники оперативных служб. Обстоятельства и причины произошедшего будут выяснять специалисты.
— Все выводы касательно причин случившегося будут сделаны специалистами после проведения всех необходимых процедур, — уточнили представители администрации.