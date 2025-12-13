Экс-сенатора Тер-Аванесова заочно объявили в розыск

Тер-Аванесов в 2006—2015 годах был сенатором от Костромской области, в 2015—2016 годах — депутатом Костромской областной Думы. В верхней палате парламента в разное время входил в комитеты по экономической политике; по физической культуре, спорту и развитию олимпийского движения; а также в комитет по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.