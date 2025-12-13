Экс-сенатора Тер-Аванесова заочно объявили в розыск

«Объявить в розыск обвиняемого Тер-Аванесова Александра», — указано в документах.
Тер-Аванесов стал обвиняемым по делу бывшего замминистра по строительству ДНР Юлии Мерваезовой о мошенничестве с госконтрактами на возведение военных объектов, ранее передавало РИА Новости. Согласно документам, с которыми ознакомилось агентство, ему вменяют часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).
Бывший замминистра по строительству ДНР Юлия Мерваезова обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору. Следствие считает, что ущерб от ее действий составил 4 миллиарда 126 миллионов 234 тысячи 385 рублей 20 копеек. Сами контракты были заключены на общую сумму более 9 миллиардов рублей.
Мерваезова в 2021—2022 годах занимала должность директора Военно-строительной компании (ВСК), которая в 2022 году была переименована в АО «Сибирьпромгрупп» (АО «СПГ»).
Как считает следствие, она выводила деньги при заключении госконтрактов на строительство объектов. По утверждению ее защиты, вменяемые преступления происходили не в период ее работы в организации, а до и после.
В деле фигурируют 14 спорных госконтрактов, по каждому из них назначено проведение строительно-технической и бухгалтерской экспертизы, ранее сообщал источник РИА Новости.
Уголовное дело было возбуждено летом 2023 года в отношении предшественника Мерваезовой Дениса Чубарова. Фигурантами по нему также проходят бывший глава Главного военно-строительного управления № 8 Вадим Выгулярный, экс-руководитель АО «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ) Минобороны Евгений Горбачев, соучредитель ООО «Технострой» Виталий Прудников и другие. Число фигурантов достигло уже девяти человек.
Потерпевшими по уголовным делам признаны около пяти организаций и Минобороны РФ.
Тер-Аванесов в 2006—2015 годах был сенатором от Костромской области, в 2015—2016 годах — депутатом Костромской областной Думы. В верхней палате парламента в разное время входил в комитеты по экономической политике; по физической культуре, спорту и развитию олимпийского движения; а также в комитет по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.