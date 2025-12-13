Обломки украинского дрона повредили предприятие в Воронежской области

«Минувшей ночью дежурными силами ПВО на территории одного городского округа, а также одного района на юге области были обнаружены и уничтожены четыре БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал он.
Обломки БПЛА упали на одно из промышленных предприятий, в результате чего был повреждён башенный кран. Также в связи с повреждением вспомогательного оборудования временно остановлена работа одного из цехов, ведутся восстановительные мероприятия.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Белгородской области от удара дрона ВСУ пострадал велосипедист. FPV-дрон, как уточнил губернатор, целенаправленно атаковал мирного жителя.
