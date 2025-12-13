Ричмонд
Обломки украинского дрона повредили предприятие в Воронежской области

Четыре беспилотных летательных аппарата уничтожили российские системы ПВО в Воронежской области. Дроны были перехвачены на территории одного городского округа, а также одного района на юге области, рассказал губернатор Александр Гусев.

«Минувшей ночью дежурными силами ПВО на территории одного городского округа, а также одного района на юге области были обнаружены и уничтожены четыре БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал он.

Обломки БПЛА упали на одно из промышленных предприятий, в результате чего был повреждён башенный кран. Также в связи с повреждением вспомогательного оборудования временно остановлена работа одного из цехов, ведутся восстановительные мероприятия.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Белгородской области от удара дрона ВСУ пострадал велосипедист. FPV-дрон, как уточнил губернатор, целенаправленно атаковал мирного жителя.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

