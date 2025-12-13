Ричмонд
На территории рынка «Кадышева» этой ночью произошел крупный пожар

Vaib.uz (Узбекистан. 13 декабря). Сегодня ночью, примерно в 01:30, в Главное управление пожарной безопасности МЧС поступило сообщение о возгорании в административном здании на территории рынка «Авиасозлар» (в народе известного как рынок «Кадышева»), который находится в Яшнабадском районе Ташкента.

Источник: AP 2024

Спасательные расчёты прибыли на место уже через четыре минуты и сразу приступили к ликвидации пожара. Локализовать огонь удалось в 02:29, а полностью потушить — к 03:03. По официальным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Судя по видео, которые распространяются в социальных сетях, пламя уничтожило значительную часть торговых рядов рынка. Окончательные масштабы ущерба пока уточняются.

Стоит отметить, что этот рынок давно вызывал вопросы. На его территории отсутствовала нормальная парковка, а в самом центре находилось полуразрушенное здание, которое так и не снесли до конца. В последние годы в публичном пространстве не раз появлялись обсуждения и даже проекты по реконструкции базара — его планировали сделать современным, удобным и безопасным. Однако дальше разговоров дело так и не дошло.

Причины возгорания на данный момент официально не озвучены. Ожидается, что пожарные и эксперты МЧС проведут детальное расследование.

Vaib.uz будет следить за развитием событий и информировать о новых подробностях.