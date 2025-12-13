Обнародован новый поворот в деле арестованного Польшей археолога из РФ

Как сообщили в Эрмитаже, Бутягин находился в отпуске и не вышел на работу в день появления информации о задержании. По данным польских СМИ, археолога арестовали 4 декабря, когда он должен был выступить с лекцией в Варшаве. До этого ученый читал лекции в Нидерландах и планировал поездку в Белград. Суд польской столицы заключил его под стражу сроком на 40 дней. От дачи показаний Бутягин отказался.