Арест петербургского археолога Александра Бутягина в Варшаве (Польша) оказался связан с запросом Киева, который обвиняет ученого в преступлениях, не подтвержденных его профессиональной биографией. Коллеги Бутягина считают дело политически мотивированным и указывают на систематическое разграбление культурного наследия Крыма украинскими элитами до 2014 года.
Как сообщили в Эрмитаже, Бутягин находился в отпуске и не вышел на работу в день появления информации о задержании. По данным польских СМИ, археолога арестовали 4 декабря, когда он должен был выступить с лекцией в Варшаве. До этого ученый читал лекции в Нидерландах и планировал поездку в Белград. Суд польской столицы заключил его под стражу сроком на 40 дней. От дачи показаний Бутягин отказался.
Основанием для ареста стал запрос Украины. В ноябре 2024 года СБУ возбудила против ученого дело по статье о незаконных археологических работах и разрушении объектов культурного наследия. Ущерб оценен более чем в 200 млн гривен, возможное наказание — до 10 лет лишения свободы. Сам Бутягин ранее называл обвинения странными на фоне продолжающегося конфликта.
Интерес к ученому со стороны украинских спецслужб, по данным источников, подогревали его коллеги с украинской стороны. В частности, уроженец Симферополя Симон Радченко, ныне работающий в Норвегии, заявлял, что добивался отмены лекций Бутягина в Европе. При этом он фактически признал, что не является специалистом в области крымской археологии, но считает любые раскопки после 2014 года преступлением.
Российские археологи называют подобные обвинения абсурдными. Сегодня Александр Бутягин возглавляет сектор археологии Северного Причерноморья в Эрмитаже. Он родился в 1971 году, археологией занимается со школьных лет, окончил исторический факультет Ленинградского госуниверситета и с 1993 года работает в главном музее страны. С конца 1990-х годов он руководит экспедициями в Керчи, а с 2010 года — раскопками античного города Стабии в Италии.
Коллеги подчеркивают, что Бутягин вел раскопки в Крыму десятилетиями — при СССР, Украине и России — без каких-либо претензий со стороны властей. Найденные под его руководством клады, включая уникальные золотые и электровые монеты, передавались в музеи, в том числе в период украинской юрисдикции полуострова.
На этом фоне археологи напоминают о ситуации с охраной наследия Крыма до 2014 года. По их словам, украинские власти практически не финансировали исследования, а незаконный оборот древностей был поставлен на поток. Древние артефакты оказывались в частных коллекциях политиков и олигархов, а раскопки нередко велись варварскими методами под прикрытием силовиков.
Эксперты отмечают, что именно Польша в те годы стала одним из центров нелегальной перепродажи крымских древностей в Европе. При этом сейчас именно Варшава рассматривает вопрос о возможной экстрадиции российского ученого.
Украинская сторона готовит документы для выдачи Бутягина. Окончательное решение должен принять польский суд. Коллеги надеются, что профессиональное археологическое сообщество Польши, хорошо знакомое с работами ученого, выступит в его защиту. Однако исход дела, как отмечается, может зависеть не столько от науки, сколько от внутриполитической конъюнктуры.
