Дрон ударил по машине в курском приграничье: водитель ранен

В Беловском районе Курской области вражеский дрон атаковал автомобиль, в результате чего пострадал 39-летний мужчина. Губернатор региона Александр Хинштейн сообщил, что у него минно-взрывная травма и осколочные ранения. Пострадавшего доставили в больницу, врачи оказывают необходимую помощь.

Источник: Life.ru

«Будьте крайне бдительны и не пренебрегайте мерами безопасности», — призвал губернатор.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Белгородской области от удара дрона ВСУ пострадал велосипедист. FPV-дрон, как уточнил губернатор, целенаправленно атаковал мирного жителя.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Александр Хинштейн: биография бывшего журналиста, ставшего главой Курской области
Депутат Госдумы, когда-то работавший штатным журналистом «Московского комсомольца», Александр Хинштейн вновь оказался в центре внимания из-за назначения на должность временно исполняющего обязанности губернатора Курской области, а затем победив на региональных выборах. В материале рассказываем главное из его биографии.
Читать дальше