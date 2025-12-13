Ричмонд
Казанская Прокуратура ликвидировала несанкционированные свалки в лесничестве

Внесено представление в адрес Министерства лесного хозяйства Татарстана.

Источник: Комсомольская правда

Казанская межрайонная природоохранная прокуратура выявила факты захламления территории Пригородного лесничества бытовыми и производственными отходами. В ходе проверки были обнаружены несанкционированные свалки, размещенные без соответствующих разрешений.

По результатам проверки природоохранный прокурор внес представление в адрес Министерства лесного хозяйства Татарстана с требованием устранить нарушения. Предписание было выполнено. Все выявленные свалки ликвидированы.

К дисциплинарной ответственности привлечено должностное лицо лесничества, ответственное за состояние вверенной территории. Ведомство продолжает контроль за соблюдением природоохранного законодательства на поднадзорных участках.