Казанская Прокуратура ликвидировала несанкционированные свалки в лесничестве

Казанская межрайонная природоохранная прокуратура выявила факты захламления территории Пригородного лесничества бытовыми и производственными отходами. В ходе проверки были обнаружены несанкционированные свалки, размещенные без соответствующих разрешений.
По результатам проверки природоохранный прокурор внес представление в адрес Министерства лесного хозяйства Татарстана с требованием устранить нарушения. Предписание было выполнено. Все выявленные свалки ликвидированы.
К дисциплинарной ответственности привлечено должностное лицо лесничества, ответственное за состояние вверенной территории. Ведомство продолжает контроль за соблюдением природоохранного законодательства на поднадзорных участках.