СМИ: Лурье числится собственницей квартиры, которую продала Долина

Квартира, проданная певицей Ларисой Долиной, сейчас числится на имя Полины Лурье. Об этом стало известно из регистрационных данных.

Документы показывают, что жилье имеет одного собственника, который приобрел его в июне 2024 года по договору купли-продажи. До этого квартира находилась во владении предыдущего владельца более 19 лет, передает РИА Новости.

После того как суд подтвердил право артистки на квартиру, она оказалась в центре общественного внимания из-за «культуры отмены». Поклонники Долиной якобы стали массово отказываться посещать ее выступления, а крупные компании отдалились от артистки, опасаясь репутационных рисков.

5 декабря во время концерта в Петропавловске-Камчатском Лариса Долина поблагодарила зрителей от всего сердца, еле сдерживая слезы в тот момент. Она пожелала своим поклонникам «красивой жизни, полной любви» и взаимопонимания, а также посоветовала им беречь своих близких.

Тем временем уголовное дело, касающееся певицы Ларисы Долиной, уже дошло до Верховного суда России. Как это повлияет на другие дела — в материале «Вечерней Москвы».