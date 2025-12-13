В Кузбассе в ДТП погибли три человека

По предварительным данным, утром 13 декабря на 239-м километре автодороги водитель автомобиля Kia Sorento не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с кроссовером Honda Crossroad. В результате столкновения погибли 44-летний водитель Honda и два пассажира Kia 37 лет и 41 года. Также в больницу с травмами доставлена пассажирка Honda.