17-летнего подростка в тапочках разыскивают в Хабаровске

Ориентировку распространил добровольческий поисково-спасательный отряд «Лига Спас».
Подросток исчез 12 декабря 2025 года в районе улицы Артёмовской. Поиски ведутся активно в районе пропажи и прилегающих территориях. До настоящего момента о местонахождении подростка ничего не известно.
Волонтёры опубликовали приметы Антона. Его рост 180 сантиметров, телосложение худощавое, волосы тёмно-русые, глаза карие. В день пропажи на нём был серый спортивный костюм и чёрные тапочки.
Родные и волонтёры просят всех, кто видел Антона или знает о его местонахождении, немедленно сообщить информацию по телефонам отряда «Лига Спас».
