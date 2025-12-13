Ричмонд
17-летнего подростка в тапочках разыскивают в Хабаровске

В Хабаровске разыскивается пропавший без вести 17-летний Антон Чернышёв.

Источник: Соцсети

Ориентировку распространил добровольческий поисково-спасательный отряд «Лига Спас».

Подросток исчез 12 декабря 2025 года в районе улицы Артёмовской. Поиски ведутся активно в районе пропажи и прилегающих территориях. До настоящего момента о местонахождении подростка ничего не известно.

Волонтёры опубликовали приметы Антона. Его рост 180 сантиметров, телосложение худощавое, волосы тёмно-русые, глаза карие. В день пропажи на нём был серый спортивный костюм и чёрные тапочки.

Родные и волонтёры просят всех, кто видел Антона или знает о его местонахождении, немедленно сообщить информацию по телефонам отряда «Лига Спас».

Поиски ведутся активно в районе пропажи и прилегающих территориях.