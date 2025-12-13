Ричмонд
Житель Ленобласти устроил поджог на даче бывшей возлюбленной

Преступление было совершено в деревне Орехово после прекращения романтических отношений.

В Приозерском районе Ленобласти сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в совершении поджога. 9 декабря в правоохранительные органы обратилась 52-летняя женщина, владелица хозпостройки, находящейся на ее участке в садоводстве «Клён» на Северной улице, сообщает МВД по Петербургу и Ленобласти.

Заявительница сообщила, что днём 9 декабря злоумышленник, взломав замок на калитке, проник на территорию и поджёг деревянное строение. Общий ущерб от его действий оценивается примерно в 100 тысяч рублей.

По данному факту было открыто уголовное дело. Утром 11 декабря 63-летний подозреваемый был задержан. По предварительным данным, он ранее состоял в романтических отношениях с собственницей участка и, после разрыва, совершил поджог из мести.