Пассажир «Тойоты» пострадал в аварии с участием троллейбуса в Иркутске

Со слов водителя троллейбуса, он нарушил правила дорожного движения из-за плохого самочувствия.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Авария с участием общественного транспорта произошла около 12 часов дня 13 декабря в Свердловском округе Иркутска. Как сообщили КП-Иркутск в городской Госавтоинспекции, есть пострадавший.

— По предварительным данным, водитель троллейбуса, двигаясь по улице Захарова в сторону микрорайона Юбилейного, не уступил дорогу и врезался в автомобиль «Тойота Калдина», — говорится в сообщении ведомства.

Медицинская помощь понадобилась пассажиру иномарки. Со слов водителя троллейбуса, он нарушил правила дорожного движения из-за плохого самочувствия. Сейчас полицейские разбираются в обстоятельствах случившегося, проводится проверка.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Зиме полиция установила личность водителя, который на автомобиле проехал по территории «Мемориала Славы».