Нижегородские полицейские ищут пассажира, закурившего в поезде

В соцсетях появилась информация от пассажира, обнаружившего сигаретный окурок в туалете.

Источник: Аргументы и факты

Нижегородские правоохранители начали проверку по факту возможного курения в одном из вагонов поезда «Буревестник», следовавшего из Нижнего Новгорода в Москву. Об этом рассказала пресс-служба УТ МВД России по ПФО.

Нижегородское ЛУ МВД России на транспорте в настоящий момент выясняет все обстоятельства произошедшего.

