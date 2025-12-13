Нижегородские полицейские ищут пассажира, закурившего в поезде

Узнать больше по теме

Ракета «Буревестник»: уникальное оружие с ядерным двигателем на службе ВС РФ

Настоящий прорыв в российской военной технологии, ракета «Буревестник» сочетает неограниченную дальность и маневренность для обхода любых ПРО. Разработанная как ответ на глобальные угрозы, она сочетает черты стратегической бомбы и невидимого дрона. Собрали главную информацию о разработке российских ученых.