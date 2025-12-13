В Перми полицейским пришлось стрелять по автомобилю лихача

В Перми водитель устроил ночные гонки, пытаясь сбежать от полиции. В ночь на 10 декабря пермяк не остановился по требованию сотрудников полиции, а наоборот увеличил скорость и помчался по улице, проезжая перекрестки на красный свет и выезжая на полосу встречного движения.
Полицейским пришлось стрелять по автомобилю лихача. Тот остановился, водитель попытался сбежать. А при попытке посадить его в патрульный автомобиль, начал размахивать руками и хватать полицейских за форму.
Дело об административном правонарушении было направлено в Ленинский районный суд.
— В судебном заседании пермяк пояснил, что не слышал требования сотрудников Госавтоинспекции, поскольку в машине громко играла музыка, а в дальнейшем не остановил автомобиль, поскольку испугался выстрелов, после чего принес полицейским извинения и пообещал, что больше такого не повторится, — рассказали в суде.
Судья назначил лихачу административный арест на 10 суток.