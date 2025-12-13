Свердловчанка отбивалась тростью от полиции, чтобы отдать 10 млн мошенникам

Телефонные мошенники продолжают влиять на пожилых людей. В Екатеринбурге пожилая женщина пришла в банк, чтобы снять более 10 миллионов рублей. Она не могла объяснить, зачем ей такая сумма, и постоянно говорила по телефону с кем-то. Сотрудники банка заподозрили неладное и вызвали полицию. Об этом сообщили в УМВД по Екатеринбургу.
Когда стражи порядка попытались объяснить пенсионерке, что на неё давят мошенники, она не просто не поверила, а устроила скандал. Женщина выбежала на улицу и даже отбивалась от полицейских своей же тростью, пока по телефону ей кричали, чтобы она уходила. Ситуацию смогли разрешить только родственники, которых срочно вызвали на место. Они забрали её домой.
— Вообще же с начала декабря 2025 года в городскую полицию поступило заявлений о мошенничестве на сумму почти 27 миллионов рублей, — уточнили в УМВД.
Чаще всего под удар попадают пенсионеры, которым звонят лже-банкиры или лже-сотрудники спецслужб и под видом помощи выманивают все сбережения.
Чтобы защитить людей, полиция проводит специальные рейды. Сотрудники ходят по домам, разговаривают с горожанами, особенно с пожилыми, и объясняют, как работают аферисты. Они просят быть бдительнее: не переводить деньги незнакомцам, не сообщать коды из смс и всегда перезванивать в банк или организацию по официальному номеру.
Особенно важно следить за этим перед Новым годом, когда все активно делают покупки. Полицейские также обращаются к родственникам: пожалуйста, чаще разговаривайте со своими пожилыми родителями, объясняйте им эти простые правила. Иногда один такой разговор может спасти все накопления.