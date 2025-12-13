Свердловчанка отбивалась тростью от полиции, чтобы отдать 10 млн мошенникам

Когда стражи порядка попытались объяснить пенсионерке, что на неё давят мошенники, она не просто не поверила, а устроила скандал. Женщина выбежала на улицу и даже отбивалась от полицейских своей же тростью, пока по телефону ей кричали, чтобы она уходила. Ситуацию смогли разрешить только родственники, которых срочно вызвали на место. Они забрали её домой.